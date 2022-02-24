بايدن:"حذرنا مرارا من الهجوم الروسي على أوكرانيا، والرئيس بوتين كان يجهز للهجوم على أوكرانيا منذ أشهر"

توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بـ"دفع الثمن"، على خلفية الحرب في أوكرانيا وقال إنه سيفرض حزمة عقوبات جديدة قوية على روسيا، بعد الهجوم غير المبرر" على أوكرانيا "وأضاف:"سنفرض عقوبات جديدة قوية على روسيا، وستتحمل موسكو ورئيسها تكلفة تلك الحرب".

وأضاف بايدن في كلمة بشأن الحرب في أوكرانيا، سنفرض عقوبات جديدة قوية على روسيا، وستتحمل موسكو ورئيسها فلاديمير بوتين تكلفة تلك الحرب وأشار إلى أنه قد حذرنا مرارًا من الهجوم الروسي على أوكرانيا، والرئيس بوتين كان يجهز للهجوم على أوكرانيا منذ أشهر.

وتابع سنفرض عقوبات وقيود على الصادرات لروسيا، وسنقيد قدرة موسكو على التعاملات المالية بالدولار، مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة ستستهدف البنوك الروسية الكبيرة وستجمد أصولها في الولايات المتحدة.