الخارجية الإيرانية: الأزمة الأوكرانية سببها استفزازات حلف شمال الأطلسي

"جمهورية إيران الإسلامية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه تصعيد التوترات"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على حسابه على تويتر، إن "الأزمة الأوكرانية سببها استفزازات حلف شمال الأطلسي الناتو" مشددًا على "ضرورة التركيز على حل سلمي للأزمة وأن اللجوء إلى الحرب ليس حلا". وأوضح أن "إقرار وقف لإطلاق النار والتركيز على حل سياسي وديمقراطي أمر ضروري".

ويُنظر إلى إيران وروسيا على أنهما حليفان استراتيجيان، تجمعهما مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة، بما في ذلك قضايا مثل الاتفاق النووي الإيراني.

ودعت إيران الثلاثاء المنصرم، كل من روسيا وأوكرانيا إلى "ضبط النفس"، وألقت مرة أخرى باللوم على حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في التصعيد الحاد في التوترات. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "جمهورية إيران الإسلامية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه تصعيد التوترات".

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميًا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتًا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.