انباء عن سقوط صواريخ في مدينة كييف

في اليوم الثاني للحرب استؤنفت المعارك في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي. بعد وقت قصير من الساعة 04:20، بدأ هجوم صاروخي على العاصمة الأوكرانية، كييف، وفي نفس الوقت في مقاطعة زابوريزهيا الجنوبية الشرقية، تعرض موقع للجيش الأوكراني لهجوم بالصواريخ. وفي حوالي الساعة 7:00 ، سُمع دوي انفجارات في كييف وفي نفس الوقت دقت صفارات الإنذار في لفوف غربي البلاد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، صباح اليوم (الجمعة)، ان قوات الجيش الروسي التي دخلت عبر بيلاروسيا تبعد 32 كيلومترا عن كييف. وبحسب أوستن ، فإن قوة أخرى دخلت عبر الحدود الروسية في طريقها أيضا إلى كييف، لمحاصرة العاصمة وللاطاحة بالحكومة.