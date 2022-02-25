اليوم الثاني للحرب الروسية الأوكرانية: القوات الروسية تدخل العاصمة كييف
انباء عن سقوط صواريخ في مدينة كييف
في اليوم الثاني للحرب استؤنفت المعارك في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي. بعد وقت قصير من الساعة 04:20، بدأ هجوم صاروخي على العاصمة الأوكرانية، كييف، وفي نفس الوقت في مقاطعة زابوريزهيا الجنوبية الشرقية، تعرض موقع للجيش الأوكراني لهجوم بالصواريخ. وفي حوالي الساعة 7:00 ، سُمع دوي انفجارات في كييف وفي نفس الوقت دقت صفارات الإنذار في لفوف غربي البلاد.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، صباح اليوم (الجمعة)، ان قوات الجيش الروسي التي دخلت عبر بيلاروسيا تبعد 32 كيلومترا عن كييف. وبحسب أوستن ، فإن قوة أخرى دخلت عبر الحدود الروسية في طريقها أيضا إلى كييف، لمحاصرة العاصمة وللاطاحة بالحكومة.
25 فبراير 2022
أنباء عن تبادل إطلاق النار بالقرب من الحي الحكومي في العاصمة كييف
قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تستخدم مطار جوميل في بيلاروسيا لإعداد القوات لمهاجمة كييف.
تشير التقارير الواردة من كييف إلى دخول القوات الروسية، التي بدأت تطويق كييف في الساعات الأخيرة. وذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان "الناس ارادوا الاختباء وسمعت أصوات انفجارات ونيران مدافع رشاشة في منطقة أوبولونسكي". من الحي الشمالي، ظهرت أولى الصور لمركبات عسكرية روسية تتحرك في الشوارع.
قررت روسيا منع الطائرات البريطانية من الهبوط أو دخول مجالها الجوي. وقال وزير الدفاع البريطاني إنه رد روسي على الخطوات التي اتخذتها بريطانيا ضد شركة الطيران الوطنية الروسية، إيروفلوت.
وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية صباح الجمعة بتعزيز الدعم البريطاني لأوكرانيا، بعد استهداف روسيا العاصمة كييف، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.
قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن روسيا تخطط لاحتلال أوكرانيا بأكملها، لكن الجيش الروسي فشل في مهامه في اليوم الأول من الغزو الروسي. وقال إن "الجيش الروسي فشل حتى الآن في تحقيق أهدافه الرئيسية"، بعكس ما اعلنت وزارة الدفاع الروسية التي قالت إن موسكو حققت معظم أهدافها في اليوم الأول من القتال.
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد بشأن الوضع في أوكرانيا.
تقدر أوكرانيا أن القوات الروسية، ستدخل بالدبابات مناطق على أطراف العاصمة كييف اليوم الجمعة، وهذا بعد قصف كييف ومناطق أخرى بالصواريخ في الساعات الأولى من صباح اليوم.
السلطات الأوكرانية: روسيا ضربت 33 هدفا مدنيا في ال24 ساعة الأخيرة وقتلت طفلين.