ساعد الموظفون الدبلوماسيون حوالي 500 إسرائيلي على عبور الحدود

غادر مئات الإسرائيليين أوكرانيا أمس الخميس، بمساعدة طاقم السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا ودبلوماسيين إسرائيليين من البعثات المجاورة.

موظفو السفارة الذين تم إجلاؤهم من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف غرب أوكرانيا، أخذوا ثلاث حافلات لمواطنين إسرائيليين عبر الحدود إلى بولندا، بالإضافة إلى ذلك، ساعد الموظفون الدبلوماسيون حوالي 500 إسرائيلي على عبور الحدود.

وتجري السفارة في أوكرانيا والقسم القنصلي بوزارة الخارجية اتصالات هاتفية مع آلاف الإسرائيليين الذين ما زالوا في أوكرانيا، والذين تم توجيههم إلى المعابر الحدودية حيث يوجد ممثلون إسرائيليون رسميون.

وتكرر وزارة الخارجية دعوتها لجميع المواطنين الإسرائيليين في أوكرانيا لمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن وبأمان. ويُعفى المواطنون الإسرائيليون الذين يغادرون أوكرانيا ويصلون إلى إسرائيل من اختبار تفاعل pcr قبل الصعود إلى الطائرة.