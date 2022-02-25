وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يبحث مع نظيره الإماراتي الوضع في أوكرانيا

بلينكن اجرى اتصالا مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، ناقشا خلاله الوضع في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، ناقشا خلاله الوضع في أوكرانيا.

وبحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم" ان بلينكن قال في تغريدة له: "تحدثت مع وزير الخارجية الإماراتي، حول الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا. شددت على أهمية وجود استجابة دولية قوية لدعم السيادة الأوكرانية وتعزيز السلام والأمن من خلال مجلس الأمن الدولي".

وشنت روسيا حربا على جارتها في أوروبا الشرقية الخميس مما أثار غضب المجتمع الدولي ومظاهرات في الداخل وقتل العشرات. وفي اليوم الثاني للحرب استؤنفت المعارك في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي. بدأ هجوم صاروخي على العاصمة الأوكرانية، كييف.