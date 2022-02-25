رئيس الحكومة الإسرائيلي بينيت يهاتف زيلينسكي ويعرض تقديم مساعدات انسانية لأوكرانيا

رئيس الحكومة الإسرائيلي يعرض مساعدات انسانية للرئيس الأوكراني

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيليّ، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال مكتب رئيس الوزراء إن الاثنين ناقشا الوضع في أوكرانيا، مع التركيز على منطقة كييف.

في غضون ذلك، عرض بينيت مساعدة إسرائيل بمساعدات إنسانية، وأطلع الرئيس على الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الجانب. وجدد رئيس الوزراء أمله في إنهاء سريع للقتال، وأرسل تعزيزات إلى شعب أوكرانيا في هذه الأيام الصعبة.

وقال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغن كورنيشوك، في بيان صدر من قبل سفارة بلاده في تل أبيب، ان المفاوضات جارية مع الحكومة لإرسال مساعدات إنسانية إلى بلاده. وأضاف:"ناقشنا المساعدات الإنسانية العاجلة من إسرائيل، ويسعدني أن أقول إننا نتوقع استلامها في الساعات المقبلة. إنها بالأساس مساعدة طبية للمستشفيات".