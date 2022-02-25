مركبات عسكرية أوكرانية تصل كييف للدفاع عنها وروسيا تؤكد "قواتنا لن تهاجم المناطق السكنية في كييف"
وزارة الدفاع الروسية:"تحييد 200 من عناصر الوحدات الخاصة الأوكرانية أثناء السيطرة على مطار غوستوميل قرب كييف"
قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، إن العاصمة الأوكرانية "دخلت في مرحلة الدفاع وسماع دوي طلقات وانفجارات في بعض الأحياء دخل المخربون بالفعل كييف. العدو يريد تركيع العاصمة وتدميرنا" في ما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن "قواتنا لن تهاجم المناطق السكنية في كييف".
يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن قوات الجيش تحاصر العاصمة الأوكرانية كييف من الغرب، مشيرا إلى أنه تم "تحييد 200 من عناصر الوحدات الخاصة الأوكرانية أثناء السيطرة على مطار غوستوميل قرب كييف"
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية توغل أولى الوحدات الروسية في العاصمة كييف في اليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وقالت إن قوات روسية متواجدة في منطقة أوبولون شمالي كييف، ودعت السكان إلى إعداد ما يسمى "زجاجات المولوتوف" للمعركة والإبلاغ عن مشاهداتهم لتقنيات عسكرية روسية.
وأوصت السكان بعدم مغادرة منازلهم، فيما حذر الجيش الأوكراني من أن الوحدات الروسية تستخدم أحيانا تقنيات أوكرانية تم الاستيلاء عليها.
25 فبراير 2022
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