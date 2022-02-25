سفارة المغرب لدى كييف تدعو المغاربة الراغبين في مغادرة أوكرانيا إلى التوجه نحو المنافذ الحدودية

التوجه للمنافذ الحدودية:"رومانيـــا وهنغاريـــا وسلوفاكيـــا، حيث سيتم إنشاء خلايــا للاستقبال والمرافقة"

دعت سفارة المغرب في كييف في بيان، اليوم الجمعة، كافة المواطنين المغاربة المقيمين في أوكرانيا إلى "ضرورة التقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة وعـــدم مغادرة أماكن الإقامة إلا في حالات الضرورة القصوى، والاحتفـــاظ الدائم بأوراق إثبات الهوية، والتواصـــل المستمر مع السفارة وخلية الأزمة المُخصصة لهذا الغرض.

واشار البيان إلى أنه "بالنسبة للمواطنين الذين قرروا المُغادرة، فإن سفارة المملكة وبتنسيق وثيق مع سفارات المملكة بالدول المُجاورة، منكبة على تسهيل عملية عبور المواطنين المغاربة من أوكرانيا في ظروف آمنة" و"التوجه إلى المنافذ الحدودية للولوج إلى الدول التالية: رومانيـــا وهنغاريـــا وسلوفاكيـــا، حيث سيتم إنشاء خلايــا للاستقبال والمرافقة"

وتدعو السفارة إلى التواصل مع خلية الأزمة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على الرقمين المجانيين من أوكرانيا: (الرقم الأخضر المجّاني): 0800502683، ومن المغرب: 0537663300.

ويقيم العديد من المواطنين المغاربة، خاصة الشباب، في المدن الأوكرانية، حيث يتابع كثير منهم دراساتهم العليا، وقدرت مصادر عددهم بحوالي 10 آلاف فرد، موزعين على مختلف مدن البلاد، حيث أصدروا أمس نداءات متعددة للسلطات المغربية، من أجل التدخل لإجلائهم عبر إحدى دول الجوار الأوكراني، بعدما توقفت حركة النقل الجوي في البلاد.