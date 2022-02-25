الرئيس الروسي يوافق على التفاوض مع نظيره الأوكراني لبحث حياد كييف

أعلن زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا، في البداية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف،، اليوم الجمعة، إن "فلاديمير بوتين وافق على إجراء مفاوضات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدما أبدى استعداده لبحث حياد كييف"وشدد على أن بوتين "مستعد لإرسال وفد روسي إلى بيلاروسيا، للتفاوض مع الوفد الأوكراني"

وأضاف بيسكوف"أعلن زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا، في البداية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرض من العملية هو مساعدة جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، بما في ذلك نزع السلاح من أوكرانيا، وهذا، في الواقع، هو جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد".

من جانب آخر، لفت بيسكوف إلى أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أكد للرئيس بوتين أن مينسك ستكون مستعدة لتهيئة جميع الظروف اللازمة لعملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي أكد بدوره أنه سيكون على استعداد لتهيئة جميع الظروف اللازمة لوصول الوفود، وضمان سلامتهم".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا.