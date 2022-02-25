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الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 50 ألف أوكراني من بلادهم خلال 48 ساعة المنصرمة

i24NEWS

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الناس يتجمعون في مترو كييف ، ويستخدمونه كملجأ للقنابل في كييف ، أوكرانيا ، 25 فبراير 2022.
AP /Efrem Lukatskyالناس يتجمعون في مترو كييف ، ويستخدمونه كملجأ للقنابل في كييف ، أوكرانيا ، 25 فبراير 2022.

"لقد فر أكثر من 50.000 لاجئ أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة -معظمهم إلى بولندا ومولدوفا"

قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساء اليوم الجمعة، إن "أكثر من 50 ألف أوكراني فروا من بلادهم في أقل من 48 ساعة المنصرمة منذ بدء الغزو الروسي، والذي أحصى أيضا 100 ألف نازح، أمس الخميس.

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وكتب فيليبو غراندي في تغريدة على تويتر: "لقد فر أكثر من 50.000 لاجئ أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة -معظمهم إلى بولندا ومولدوفا- والعديد غيرهم يتجهون إلى الحدود" ، معرباً عن شكره الحار لحكومات ومواطني البلدان التي إبقاء حدودهم مفتوحة والترحيب باللاجئين".

وفي السياق أعلن مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، تعليق عضوية روسيا، مانعاً بذلك مشاركة الوفود الروسية في المؤتمرات الأساسية، على أن يسري القرار بشكل فوري.

وبحسب ما جاء في بيان صادر عن المنظمة، إن القرار لا يشمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعتبر الذراع القضائية للمجلس، إذ ستتابع عملها لناحية حماية المواطنين الروس.