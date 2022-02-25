أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضون عقوبات على الرئيس الروسي ووزير خارجيته

وزارة الخزانة اضافت اسمي بوتين ولافروف إلى قائمة الكيانات والأفراد الذين فرضت عليه عقوبات إثر غزو أوكرانيا"

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وأشار إلى أن "منع السفر سيكون جزءا من العقوبات الاميركية على بوتين ولافروف".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي، إن "الولايات المتحدة تعتبر أيضا أنه إذا حاولت القوات الروسية التي تغزو منذ فجر الخميس أوكرانيا، استهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فإن ذلك سيشكل عملا مروعا".

وومن جهتها قالت وزارة الخزانة إنها اضافت اسمي بوتين ولافروف إلى قائمة الكيانات والأفراد الذين فرضت عليه عقوبات إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا يعرض حياة ملايين المدنيين للخطر، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يهتم بحياة الشعب الأوكراني وأضاف، مساء الجمعة، أن "الكرملين لا يزال ينشر معلومات مضللة حول استسلام جنود أوكرانيين" وتابع أن "قطاعا كبيرا من الشعب الروسي يرفض إجراءات الرئيس بوتين إزاء أوكرانيا"

وأوضح أنه لا نرى توجد أي مؤشر من روسيا على نيتها لخفض التصعيد في أوكرانيا، داعيا الرئيس الروسي لوقف الضرب فورا، إذا كان جادا في رغبته بخوض المسار الدبلوماسي.