اليوم الثالث من العملية الروسية بأوكرانيا، وتقارير تؤكد عن وجود قناصة روس بكييف وعرض أميركي لإجلاء زيلينسكي

قال شاهد إنه تم سماع دوي متكرر لنيران المدفعية في العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم

وسط تحذيرات من السفارات الأجنبية ومطالبات لرعاياها بالحذر والبقاء قرب الملاجئ، تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثالث، اليوم السبت، حيث سُمع دوي إطلاق نار في ميدان الاستقلال وسط كييف منذ الساعات الأولى من اليوم.

وقال شاهد لرويترز إنه تم سماع دوي متكرر لنيران المدفعية في العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مضيفا أن الأصوات قادمة من جهة غير محددة على مسافة‭ ‬بعيدة من وسط المدينة.

من جانب آخر، أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن تقارير لـ CIA "وكالة المخابرات المركزية الأميركية" عن وجود قناصة روس في كييف قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، حسب موقع العربية.

وكشفت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين عرضوا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إجلاءه كي لا يقع في الأسر.، مؤكدة أنه رفض العرض الأميركي بإجلائه من كييف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد ظهر في فيديو نشره أمس الجمعة، وسط مجموعة من مرافقيه في قلب العاصمة كييف معلناً بقاءه وإصراره على المقاومة للهجوم الروسي على بلاده، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

يشار إلى أن روسيا سيطرت الخميس الماضي على محطة تشرنوبل للطاقة النووية سابقا في شمال كييف، على امتداد أقصر طريق مؤدٍ إلى العاصمة من روسيا البيضاء، حيث نشرت موسكو قوات.