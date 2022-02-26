الرئيس الفرنسي : "الحرب في أوكرانيا ستطول ويجب أن نستعد لها"

قال ماكرون "عادت الحرب إلى أوروبا (...) هذه الحرب ستطول"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، من أن الحرب في أوكرانيا "ستطول" و"يجب أن نستعد لها"، مشيرا إلى أن الحكومة تعد "خطة صمود" لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

وقال ماكرون لدى افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس "عادت الحرب إلى أوروبا (...) هذه الحرب ستطول" مشددا على أنها "لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة".

وكان رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال تييري بورخار، قد أعلن أمس الجمعة، أن بلاده ستنشر 500 جندي في رومانيا في إطار حلف شمال الأطلسي إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف الجنرال تييري بورخار، في مقابلة مع إذاعة "فرنسا الدولية" ومحطة "فرانس 24"، أن "حلف شمال الأطلسي قرر أن يعزز وجوده وأن يبعث إشارة واضحة جدا على التضامن الاستراتيجي، وأن ينشر قوات في رومانيا »

وأكد الجنرال تييري بورخار، أن بلاده ستُبقي أيضا، في إطار الأطلسي، على وجودها العسكري في إستونيا المتاخمة لروسيا، إلى ما بعد مارس، وذلك "في ضوء الوضع الذي يمر به الحلف الأطلسي اليوم، والوضع المتأزم والحرب في أوكرانيا".