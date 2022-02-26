خدمة الطوارئ الأوكرانية : "صاروخ يصيب مبنى سكنيا في كييف"

أوضحت خدمة الطوارئ أن "الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21"، مشيرة إلى "أن عملية إجلاء سكانه جارية"

أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم السبت، "أن مبنى سكني كبير في كييف أصيب بصاروخ"، من دون تقديم معلومات عن أي ضحايا محتملين في الوقت الراهن.

وأوضحت خدمة الطوارئ أن "الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21"، مشيرة إلى "أن عملية إجلاء سكانه جارية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن "قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جوا وبحرا، في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي لأوكرانيا".

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت في تصريحات نقلها التلفزيون "خلال الليل نفذت القوات المسلحة للاتحاد الروسي ضربة بواسط أسلحة دقيقة بعيدة المدى أطلقت جوا وبحرا ضد بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا".

يشار إلى أن المواجهات تدور في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على العاصمة الأوكرانية بعد يومين من بدء الاجتياح الروسي للدولة المجاورة.

ويذكر أنه طلب من سكان العاصمة البقاء في الملاجئ أو عدم الاقتراب من النوافذ إن كانوا في منازلهم. ودوت صفارات الإنذار من غارة جوية فجرا في خاركيف، المدينة الكبرى في شرق أوكرانيا القريبة من الحدود الروسية، بحسب جهاز الاتصالات الخاصة.