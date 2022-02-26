مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني قرار بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب "فيتو" روسي

أُجل التصويت على مشروع القرار لساعتين لإجراء مفاوضات اللحظة الأخيرة التي أجرتها الولايات المتحدة

فشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروع قرار أميركي حول يدين عدوان روسيا العسكري على أوكرانيا. وصوت لصالح مشروع القرار،11 دولة، فيما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت على نص المشروع الذي صاغته الولايات المتحدة.

وجاء الفشل نتيجة استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن، وأشار نص مشروع القرار إلى الأسف لغزو روسيا أوكرانيا الذي بدأ بعمليات عسكرية منذ صباح الخميس الماضي، حسب موقع العربي الجديد.

وأُجل التصويت على مشروع القرار لساعتين لإجراء مفاوضات اللحظة الأخيرة التي أجرتها الولايات المتحدة، وكذلك من أجل إقناع الصين بالامتناع عن التصويت، وفقا لمصادر دبلوماسية أدلت بتصريحات لوكالة أنباء رويترز.

وخفف مجلس الأمن من حدة نص مشروع القرار، مستخدما عبارة "يأسف المجلس" بدلا من "يدين المجلس" في الحديث عن "الغزو ضد أوكرانيا".

ويأتي امتناع الصين عن التصويت بعد أسابيع قليلة من اتفاق موسكو وبكين على شراكة "بلا حدود"، مما يتضمن دعم الدولتين لمواقفهما حيال أوكرانيا وتايوان مع وعود قطعتها كل منهما للأخرى بالتعاون في مواجهة الغرب.