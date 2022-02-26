وزارة الصحة الاوكرانية تعلن مقتل 198 مدنيا أوكرانيا في الغزو الروسي

قال الوزير فيكتور لياشكو على حسابه في الفيسبوك "للأسف، بحسب البيانات، قتل 198 شخصا على أيدي الغزاة"

أكد وزير الصحة الأوكراني، اليوم السبت، أن 198 مدنيا لقو حتفهم، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب أكثر من ألف شخص آخر منذ بدء الغزو الروسي للبلاد قبل ثلاثة أيام.

وقال الوزير فيكتور لياشكو على حسابه في الفيسبوك "للأسف، بحسب البيانات، قتل 198 شخصا على أيدي الغزاة، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 1115 شخصا آخر من بينهم 33 طفلا".

يشار إلى أن كييف تتعرض منذ الصباح لقصف صاروخي روسي فيما تدور معارك في العاصمة الأوكرانية حيث دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي شعبه إلى القتال ضد قوات موسكو مؤكدا أن الحلفاء الغربيين يرسلون أسلحة إضافية إليهم، حسب صحيفة الشرق الأوسط

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قد أعلن اليوم السبت أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، قائلا إن "التحالف ضد الحرب فاعل" وذلك بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حذر أن الحرب في أوكرانيا "ستطول ويجب أن نستعد لها".