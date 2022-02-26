بولندا تؤكد دخول 100 ألف أوكراني أراضيها منذ بدء الغزو الروسي

باول سفيرناكر، "منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر 100 ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا"

أكد نائب وزير الداخلية البولندي، باول سفيرناكر، اليوم السبت، أن منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، عبر 100 ألف أوكراني الحدود البولندية.

وقال سفيرناكر للصحافيين الذين التقاهم على مركز مديكا الحدودي "منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر 100 ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا"، موضحا أن القادمين نساء وأطفال، في المقام الأول، بالإضافة إلى رجال في سن لم تعد مناسبة للخدمة العسكرية.

وأضاف سفيرناكر، إلى وجود طوابير طويلة من المنتظرين على الجانب الأوكراني من الحدود، وقال إن إنهاء إجراءات دخول اللاجئين الأوكرانيين يسير ببطأ بسبب ظروف الحرب التي تسببت في أعطال في أنظمة الكمبيوتر التابعة لحرس الحدود الأوكراني، مضيفا أن بلاده تستطيع إنهاء إجراءات دخول ما يصل إلى 50 ألف لاجئ من أوكرانيا يوميا. حسب موقع البيان.

وذكرت مراسلة لوكالة الأنباء (د.ب.أ) الألمانية، أن هناك لاجئين ينتظرون لساعات على الجانب الأوكراني من معبر ميديكا-شيهاني الحدودي، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا يسعون أيضا إلى عبور الحدود سيرا على الأقدام.