English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

بولندا تؤكد دخول 100 ألف أوكراني أراضيها منذ بدء الغزو الروسي

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
نساء وأطفال أوكرانيون يعبرون الحدود من أوكرانيا إلى بولندا عند معبر كورتزوفا-كراكوفيتس الحدودي في 26 فبراير 2022 ، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا
JANEK SKARZYNSKI / AFPنساء وأطفال أوكرانيون يعبرون الحدود من أوكرانيا إلى بولندا عند معبر كورتزوفا-كراكوفيتس الحدودي في 26 فبراير 2022 ، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا

باول سفيرناكر، "منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر 100 ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا"

أكد نائب وزير الداخلية البولندي، باول سفيرناكر، اليوم السبت، أن منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، عبر 100 ألف أوكراني الحدود البولندية.

Video poster

وقال سفيرناكر للصحافيين الذين التقاهم على مركز مديكا الحدودي "منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر 100 ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا"، موضحا أن القادمين نساء وأطفال، في المقام الأول، بالإضافة إلى رجال في سن لم تعد مناسبة للخدمة العسكرية.

وأضاف سفيرناكر، إلى وجود طوابير طويلة من المنتظرين على الجانب الأوكراني من الحدود، وقال إن إنهاء إجراءات دخول اللاجئين الأوكرانيين يسير ببطأ بسبب ظروف الحرب التي تسببت في أعطال في أنظمة الكمبيوتر التابعة لحرس الحدود الأوكراني، مضيفا أن بلاده تستطيع إنهاء إجراءات دخول ما يصل إلى 50 ألف لاجئ من أوكرانيا يوميا. حسب موقع البيان. 

وذكرت مراسلة لوكالة الأنباء (د.ب.أ) الألمانية، أن هناك لاجئين ينتظرون لساعات على الجانب الأوكراني من معبر ميديكا-شيهاني الحدودي، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا يسعون أيضا إلى عبور الحدود سيرا على الأقدام.