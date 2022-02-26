اليوم الثالث للحرب: معارك في شوارع كييف وفرض حظر تجول في المدينة | التحديثات الجارية
زيلينسكي: " أوكرانيا نجحت في الصمود في وجه هجمات العدو وصدها"
اليوم الثالث للغزو الروسي لأوكرانيا: أصبحت شوارع كييف اليوم (السبت) ساحات قتال عنيف وتبادل لإطلاق النار بين القوات الروسية والأوكرانيين. وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي للمواطنين في رسالة بالفيديو تم التقاطها في العاصمة إن البلاد "نجحت في الصمود في وجه هجمات العدو وصدها".
وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن حظر تجول في كييف من الساعة 17:00 حتى الساعة 08:00. هذا بدلاً من الساعات، واضاف "كل المدنيين الذين نزلوا الى الشوارع اثناء حظر التجول سيعتبرون اعداء".
26 فبراير 2022
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت خلال محادثات بشأن أوكرانيا مع رئيستَي جورجيا ومولدافيا، "تصميمه على دعم الشركاء في الجوار الشرقي" للاتحاد الأوروبي "ضد أي محاولة لإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار"، حسب الإليزيه.
قال مصدر أمني أمريكي إن القوات الروسية تشعر بخيبة أمل متزايدة في مواجهة المقاومة الأوكرانية "المستقرة"، مضيفا "نعلم أنهم لم يحرزوا الكثير من التقدم كما أرادوا، خاصة في الشمال. وقال المصدر "إنهم محبطون من المقاومة الحازمة التي واجهوها وأبطأتهم".
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اتهم الكرملين في اليوم الثالث من الغزو الروسي لأوكرانيا، السبت كييف بإحباط إمكانية هدنة برفضها بدء مفاوضات.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الرئيس الروسي أمر أمس (الجمعة)، بوقف تقدم القوات الرئيسية متوقعا بدء مفاوضات".
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت مجددا الدول الأوروبية لاستبعاد روسيا من نظام "سويفت" المصرفي، في وقت أكدت المجر وإيطاليا عدم اعتراضهما على الإجراءات.
ويسمح نظام سويفت للمصارف بإجراء مراسلات بشكل سريع وآمن بشأن تحويلات مالية. وإقصاء روسيا عنه سيعطل تجارتها مع معظم أنحاء العالم.
سيتم فرض حظر تجول في كييف ابتداء من الساعة 17:00.
أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إرسال القوات الشيشانية إلى أوكرانيا وقال إن القوات "كانت مجهزة تجهيزا جيدا ولم تتكبد خسائر في الأرواح حتى الآن واحتلت منشأة عسكرية أوكرانية".