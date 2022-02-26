اليوم الثالث للحرب: معارك في شوارع كييف وفرض حظر تجول في المدينة | التحديثات الجارية

زيلينسكي: " أوكرانيا نجحت في الصمود في وجه هجمات العدو وصدها"

اليوم الثالث للغزو الروسي لأوكرانيا: أصبحت شوارع كييف اليوم (السبت) ساحات قتال عنيف وتبادل لإطلاق النار بين القوات الروسية والأوكرانيين. وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي للمواطنين في رسالة بالفيديو تم التقاطها في العاصمة إن البلاد "نجحت في الصمود في وجه هجمات العدو وصدها".

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن حظر تجول في كييف من الساعة 17:00 حتى الساعة 08:00. هذا بدلاً من الساعات، واضاف "كل المدنيين الذين نزلوا الى الشوارع اثناء حظر التجول سيعتبرون اعداء".