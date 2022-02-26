لوكاشينكو يقترح استضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

لوكاشينكو يعرض منصة للمفاوضات السلمية لتسوية الصراع في أوكرانيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده مستعدة لاستضافة مفاوضات لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال لوكاشينكو للصحفيين، اليوم السبت: "فليأتوا، وسندعم ونساند بشكل كامل في هذا الصدد من أجل منع الحرب"، حسبما نقلت وكالة "بيلتا" الرسمية البيلاروسيّة.

وأضاف لوكاشينكو: "في الوقت الحالي هذا الصراع في مرحلة الاشتعال. يجب إيقاف هذا. أنتم تعرفون موقفنا. قلت هذا من اليوم الأول".

وأضاف لوكاشينكو “اقترحت هذا منذ اليوم الأول للنزاع، كان من المفترض أن تصل الوفود غداً، اتصل بي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال إنه جاهز للتحدث والتفاوض ولكن من في وارسو ومن في أمريكا يقومون بألعاب جديدة وهم يتبجحون فيما الناس في أوكرانيا يموتون”.