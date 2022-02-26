الدفاع الروسيّة: روسيا تعلن "توسيع هجومها" في أوكرانيا

الجيش الروسي يتلقى اوامر بتوسيع هجومه على اوكرانيا

تلقى الجيش الروسي السبت اوامر بتوسيع هجومه على اوكرانيا رغم موجة التنديد الدولية المتنامية، مؤكدا ان كييف رفضت اجراء مفاوضات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "اليوم، تلقت كل الوحدات امرا بتوسيع الهجوم في كل الاتجاهات، بما ينسجم مع خطة الهجوم".

واكد ان الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق اوكرانيا، يدعمهم الجيش الروسي، يسجلون "نجاحات".

واوضح ان سفنا اوكرانية هاجمت قطعا حربية روسية في البحر الاسود، "مرجحا في شكل كبير" ان تكون قد "استرشدت" بطائرات اميركية مسيرة للمراقبة.

وفي اليوم الثالث من اجتياح اوكرانيا الذي امر به الرئيس فلاديمير بوتين، وقعت معارك في العاصمة كييف ومدن اوكرانية اخرى. وافادت السلطات الاوكرانية السبت ان ما لا يقل عن 198 مدنيا قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي، فيما تكثف القصف على كييف ومدن اخرى بينها خاركيف في الشرق.