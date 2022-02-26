وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو دعا نظيره الروسي، لوقف العمليات العسكرية.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده تسعى إلى التوصل إلى هدنة في أوكرانيا، بعد الهجوم الروسي على أراضيها منذ الخميس.

وهذا بحسب بيان للرئاسة التركية نقلته وكالة "تي ار تي" قال إن أردوغان أجرى مباحثات هاتفية، مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي، أكد فيها أن تركيا تبذل جهوداً لإعلان وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن من أجل منع المزيد من الخسائر في الأرواح ومنع المزيد من الضرر لأوكرانيا.

وقدم الرئيس التركي تعازيه إلى زيلينسكي في ضحايا الهجوم الروسي، متمنياً الشفاء العاجل لبقية المصابين.

ومن جانبه دعا وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، نظيره الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، السبت، إلى وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وشدد جاوش أوغلو على أن تصعيد التوترات العسكرية، لا يصب في مصلحة أحد، داعياً إلى وقف العمليات العسكرية.