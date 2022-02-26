رمضان قديروف: أرسلنا قوات شيشانية إلى أوكرانيا

رمضان قديروف: مقاتلون شيشانيون انتشروا في أوكرانيا

قال رمضان قديروف زعيم جمهورية الشيشان اليوم السبت إنه تم نشر 12 ألف مقاتل من بلاده لمعاونة القوات الروسية في غزوها لأوكرانيا.

وحث قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب الأوكراني بالإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي. وقال قديروف "اعتبارا من اليوم وحتى هذه اللحظة، ليس لدينا ضحية واحدة أو جريح واحد، ولا يوجد حتى رجل واحد أصيب بسيلان في الأنف"، نافياً تقارير أوكرانية عن سقوط ضحايا بين صفوف قواته.

وأضاف قديروف: "الرئيس (بوتين) اتخذ القرار الصحيح وسننفذ أوامره تحت أي ظرف من الظروف".