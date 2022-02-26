فرنسا قررت تسليم مزيد من المعدات العسكرية الدفاعية إلى أوكرانيا لدعمها ضد الغزو الروسي

فرنسا قررت تسليم مزيد من المعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلنت الرئاسة الفرنسية السبت أن باريس قررت تسليم مزيد من المعدات العسكرية الدفاعية إلى أوكرانيا لدعمها ضد غزو الجيش الروسي.

وأوضحت الرئاسة أنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون "تقرر تسليم معدات دفاعية إضافية إلى السلطات الأوكرانية بالإضافة إلى دعم بالوقود"، من دون كشف تفاصيل أخرى.

بالإضافة الى ذلك اعلن الاليزيه مساء السبت ان فرنسا ستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، وخصوصا عبر استهداف استخدام موسكو لمنصة سويفت للتعاملات المالية الدولية.

وأوضحت الرئاسة انه خلال اجتماع لمجلس الدفاع، قرر الرئيس ايمانويل ماكرون "تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية بالتنسيق مع الأوروبيين والأميركيين"، فضلا عن اتخاذ "اجراءات وطنية تقضي بتجميد اصول مالية لشخصيات روسية"، في موازاة "اجراءات جديدة" من المقرر اتخاذها "مع الشركاء الأوروبيين في ما يتعلق بنظام سويفت".