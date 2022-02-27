حريق كبير أضاء سماء كييف لدقائق طويلة الليلة جراء تفجير خط أنابيب غاز

يسود الإحساس بأن هجوم الجيش الروسي على مراكز المدن، وخاصة العاصمة كييف، فإنه وإن تأخر يمكن أن يأتي في أي لحظة

سُمع دوي انفجارات عنيفة بالقرب من كييف الليلة الماضية (السبت/ الأحد)، وأفادت السلطات الأوكرانية أن إحدى النقاط الساخنة المدرجة على قائمة الهجمات الروسية، هي مطار كييف جولياني الدولي الذي يعتبر ثاني أكبر مطار في العاصمة الأوكرانية. وأكدت عمدة فاسيلكوف، ناتاليا فيلوسينيفيتش، لاحقًا أن خزانًا للنفط في منطقة كييف قد تضرر أيضًا. وأضافت "العدو يريد تدمير كل شيء". وأندلع نتيجة للضرر الذي لحق بخزانات النفط في الموقع، حريق كبير أضاء سماء كييف لدقائق طويلة، وفقًا لمراسل CNN.

ويفيد موقع واينت مستندًا إلى وكالات، بأن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زالانسكي، أبلغ في وقت لاحق من تلك الليلة، أن القوات الروسية فجرت خط أنابيب غاز في خاركوف، ثاني أكبر مدينة في البلاد. وحذرت الحكومة من أن الدخان الناجم عن "الانفجار الضخم" قد يتسبب في "كارثة بيئية": "نوصي الناس بتغطية نوافذهم بقطعة قماش مبللة". وأفاد مستشفى محلي أن صبيًا يبلغ من العمر 6 سنوات قتل في تبادل مكثف لإطلاق النار في غرب كييف الليلة الماضية، وأصيب خمسة آخرون. وأشارت شبكة سي إن إن إلى أن من بين الجرحى صبيان وثلاثة بالغين.

كما تعرض مبنى سكني من تسعة طوابق في خاركوف بشرق أوكرانيا للقصف من قبل "مدفعية العدو" ما أسفر عن مصرع امرأة كانت تقيم في المبنى. وقالت خدمات الطوارئ إن المبنى تعرض لأضرار بالغة وتم إنقاذ حوالي 80 شخصًا، احتمى معظمهم في الطابق السفلي من المبنى.

وأفادت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية الحرب ، أصيب ما لا يقل عن 240 مدنياً في الهجمات التي شنتها القوات الروسية، من بينهم 64 قتيلاً ، كما أشارت اللجنة إلى أن المئات عانوا لساعات طويلة من انقطاع الماء والكهرباء.

ويفيد الموقع أن القوات الأوكرانية، تمكنت وفقًا للتقديرات الغربية، من إبطاء تقدم الجيش الروسي نسبيًا، الذي بدأ يقترب من العاصمة. وفي المدن الكبرى في أوكرانيا، أمضى غالبية المواطنين الليلة الماضية في الملاجئ ومحطات مترو الأنفاق وفي المساحات الآمنة قدر الإمكان في المنازل، وسط معرفة أكيدة أنه على الرغم من التأخير غير المخطط للجيش الروسي، فإن هجومه على مراكز المدن، وخاصة العاصمة كييف، يمكن أن يأتي في أي لحظة.