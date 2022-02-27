وإذا تمت الموافقة على مشروع القرار المقترح فستنعقد الجلسة الإستثنائية في غضون 24 ساعة من تبنيه أي الإثنين

يعقد مجلس الأمن الدولي الأحد اجتماعا الساعة 20,00 بتوقيت غرينيتش لتبني مشروع قرار يُطالب بـ"دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصّة" الإثنين تُخصّص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، السبت.

وإذا تمت الموافقة على مشروع القرار المقترح، فإن القاعدة الأممية نفسها تنص على أن "الدورة الاستثنائية" للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبنيه.

وتهدف هذه "الدورة الاستثنائية للجمعية العامة" هو "جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفًا" حيال النزاع وحيال "انتهاك ميثاق الأمم المتحدة" وإدانة الحرب كما أكد دبلوماسي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس.

وسيكون هذا الاجتماع الرابع لمجلس الأمن منذ الاثنين بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

بعد فشل صدور قرار عن مجلس الأمن الجمعة، بسبب استخدام روسيا حق النقض ضده بصفتها عضواً دائماً في المجلس، يُتوقّع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص مماثل لمناسبة انعقاد "دورتها الخاصة".