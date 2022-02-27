متابعة لآخر التطورات في النزاع بين روسيا وأوكرانيا: القوات الروسية تدخل خاركيف ثاني أهم مدينة أوكرانية
وإذا تمت الموافقة على مشروع القرار المقترح فستنعقد الجلسة الإستثنائية في غضون 24 ساعة من تبنيه أي الإثنين
يعقد مجلس الأمن الدولي الأحد اجتماعا الساعة 20,00 بتوقيت غرينيتش لتبني مشروع قرار يُطالب بـ"دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصّة" الإثنين تُخصّص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، السبت.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القرار المقترح، فإن القاعدة الأممية نفسها تنص على أن "الدورة الاستثنائية" للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبنيه.
وتهدف هذه "الدورة الاستثنائية للجمعية العامة" هو "جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفًا" حيال النزاع وحيال "انتهاك ميثاق الأمم المتحدة" وإدانة الحرب كما أكد دبلوماسي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس.
وسيكون هذا الاجتماع الرابع لمجلس الأمن منذ الاثنين بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
بعد فشل صدور قرار عن مجلس الأمن الجمعة، بسبب استخدام روسيا حق النقض ضده بصفتها عضواً دائماً في المجلس، يُتوقّع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص مماثل لمناسبة انعقاد "دورتها الخاصة".
27 فبراير 2022
في خضم الصراع الأوكراني والغزو الروسي المتقدم في أراضي أوكرانيا، أكّدت فنلندا والسويد، السبت، حقّهما في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا رغبتا بذلك.
زيلينسكي: أراضي بيلاروس لا تصلح منصة للمحادثات مع موسكو،بسبب "أعمال عدائية" صادرة عن مينسك. وأضاف: "إن وارسو وبودابست واسطنبول يمكن أن تكون منصة لمثل هذه المفاوضات وليس مينسك.
تم استهداف وإحراق سيارة روسية أخرى ضمن قافلة مركبات حربية جالت في شوارع خاركيف، بقي 4 منها، وفقًا لتقارير أوكرانية. ورصدت قافلة من المركبات الروسية الحربية على طول شارع فوكزالنا 40 بوتشا المجاورة لكييف.
أعلن موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل، إنه أوقف الإعلانات التي تضعها وسائل الإعلام التابعة للحكومة الروسية، وأضاف أنه سيحد من التوصيات بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهذه القنوات.
وبذلك تضاف خطوة يوتيوب إلى إجراءات مماثلة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى كتويتر وميتا، لمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من تحقيق عائدات إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم لبحث فرض مزيد من العقوبات على روسيا.
أوردت وكالات أنباء روسية أن الكرملين مستعد لإجراء محادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا. الكرملين: الوفد الروسي في بيلاروسيا مكون من ممثلين عن الرئاسة ووزارتي الخارجية والدفاع.
محافظ خاركيف يؤكد بأن معارك عنيفة تدور داخل المدينة بين الجيش الروسي وأفراد من الجيش الأوكراني، صباح اليوم الأحد. هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أنه سيتم إنشاء وحدة من المتطوعين الأجانب للمساعدة في القتال. وقال زيلينسكي"سيكون ذلك بمثابة الدليل الرئيسي على دعم بلدنا".
فنلندا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية
سلطات خاركيف تعلن دخول الجيش الروسي إلى ثاني أهم مدينة في أوكرانيا
كوريا الشمالية تحمل واشنطن مسؤولية الحرب في أوكرانيا
القوات الروسية تدخل المدينة الثانية بعد كييف في أوكرانيا والقتال مستعر: رئيس المنطقة
أوكرانيا: الجيش الروسي يطوق مدينتين كبيرتين فى الجنوب حسب مصادر الجيش
علنت هيئة أركان الجيش الفرنسي أن أكثر من 9500 جندي فرنسي تمت تعبئتهم بشكل مباشر أو وضعهم في حالة تأهب في إطار التحركات التي تأتي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت هيئة الأركان لوكالة فرانس برس "سيكون لدينا أكثر من 1500 جندي فرنسي يشاركون بشكل مباشر في مهمات لتعزيز وضعية حلف شمال الأطلسي على الخاصرة الشرقية".
صرح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس السبت أن الغزو الروسي لأوكرانيا لما كان ليحدث لو "أن انتخاباتنا لم تزور" وأشاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصفه بـ "الذكي"، في مقابل "غباء القادة الغربيين" حسب تعبيره، وذلك في خطاب ألقاه مساء السبت خلال التجمع السنوي الكبير للمحافظين الأميركيين في أورلاندو بفلوريدا.
أعلنت روسيا الأحد إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو بعد غزوها أوكرانيا.