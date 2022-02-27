وزير الخارجية الإسرائيلي يصدر تعليماته بتأمين المساعدة للإسرائيليين الفارين من أوكرانيا

نظرًا للاكتظاظ على المعبر إلى بولندا توصي وزارة الخارجية بالتوجه الى معابر المجر ورومانيا وسلوفاكيا ومولدوفا

أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد صباح اليوم الأحد، خلال جلسة تقييم للمستجدات في أوكرانيا تم عقدها في غرفة العمليات بوزارة الخارجية تعليماته بتركيز الجهود على مساعدة المواطنين الإسرائيليين الذين يقفون في طوابير عند المعابر الحدودية وعلى نقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا وفقًا لقوائم المعدات التي طلبها الأوكرانيون.

ووفقًا لوزارة الخارجية، غادر حوالي 2000 مواطن إسرائيلي أوكرانيا منذ بداية القتال (صباح الخميس). وتبين خلال استعراض المعطيات الواردة من الميدان أن المعابر الحدودية إلى بولندا مزدحمة للغاية. وبالتالي فإن وزارة الخارجية توصي المواطنين الإسرائيليين الذين يبحثون عن منفذ حدودي بالتوجه الى المعابر الحدودية باتجاه المجر ورومانيا وسلوفاكيا ومولدوفا.

وأفيد ايضًا أن موظفي السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا ومعهم طاقم تعزيزي من الموظفين في وزارة الخارجية توجهوا الى المعبر الحدودي الخاص ببولندا لتيسير مهمة دخول المواطنين الإسرائيليين الراغبين في اللجوء إلى بولندا دون غيرها.

وتتولى وكالة المساعدات التابعة لدولة إسرائيل، ضمن جهود وزارة الخارجية، الاستعدادات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا في وقت لاحق، من هذا الأسبوع.

وعممت وزراة الخارجية الإسرائيلية بيانًا محدثًا عن آخر الأوضاع الميدانية على صعيد إجلاء الإسرائيليين من أوكرانيا جاء فيه أن "السفارة الإسرائيلية في بولندا عملت الليلة الماضية على إنقاذ 60 مواطنًا إسرائيليًا عبر معبر كورتزوفا في بولندا في عملية استمرت أكثر من 12 ساعة".

واستلزم الأمر أن يقطع الدبلوماسيون الإسرائيليون، من السفارات الإسرائيلية في أوكرانيا وبولندا إضافة إلى طاقم الدبلوماسيين التعزيزي من القدس ومن البعثات الإسرائيلية في أوروبا، الحدود أربع مرات طوال الليل لإنقاذ الإسرائيليين بمن فيهم النساء والأطفال والطلاب حيث احتاج بعضهم الى العلاج.

وسهر على إدارة وتنسيق العملية طاقم تابع لوزارة الخارجية، عمل من داخل مدينة بيشمش الحدودية.