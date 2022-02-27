ستصل طائرة محملة بـ 100 طن من المعدات الإنسانية الإسرائيلية إلى أوكرانيا توزع على المدنيين والمواطنين العالقين

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال الجلسة الحكومية التي افتتحها اليوم الأحد عن أمله بأن يتم حل الصراع الذي اشتعل في أوكرانيا قبل أن تتطور الحرب أكثر، وقبل أن تستفحل الأمور ليترتب عليها عواقب إنسانية خطيرة تتجاوز بكثير ما يمكن أن نتخيله.

وأعلن بينيت أنه في اليومين المقبلين، ستصل طائرة محملة بـ 100 طن من المعدات الإنسانية الإسرائيلية إلى أوكرانيا توزع على المدنيين الموجودين أيضًا في مناطق القتال، وكذلك على أولئك الذين يحاولون المغادرة. وتشمل الشحنة رزم خاصة لتنقية المياه، ومعدات طبية وأدوية، بالإضافة إلى الخيام والبطانيات وأكياس النوم وغيرها من المعدات التي يمكن أن تساعد المواطنين الذين يتواجدون خارج منازلهم في طقس الشتاء البارد.

كذلك أثنى بينيت على عمل طاقم السفارة الإسرائيلية الذي يعمل بتواصل مستمر من أجل مساعدة اللاجئين الإسرائيليين.

وأشار بينيت إلى الاجتماع المقرر مساء الأحد لمناقشة تبعات الوضع في أوكرانيا ضمن الطاقم الحكومي المصغر في إشارة الى النواحي السياسية والاقتصادية واستيعاب الهجرة من أوكرانيا وغيرها.

كما أكد رئيس الوزراء جاهزية إسرائيل للتعاطي مع كافة التحديات الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا نظرًا لاغتنام الفرصة التي توفرت سابقًا وسمحت بالاستعداد لأي طارئ.