بحسب الكرملين: بينيت عرض على بوتين التوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا

إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة والتقريب بين الأطراف، بالنظر إلى المكانة الخاصة التي تتمتع بها لدى الطرفين.

أكد مسؤول رفيع في الجانب الإسرائيلي أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أجرى مكالمة هاتفية، الأحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأفيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن قلقه إزاء الوضع في أوكرانيا ومن إمكانية تدهور الأوضاع فيها إلى حرب قد توقع خسائر بشرية جمة.

من جانبه أوضح الرئيس بوتين بأنه مستعد للمفاوضات. وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء إن إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة بقدر ما يطلب منها في أي وقت لحل الأزمة والتقريب بين الأطراف، بالنظر إلى المكانة الخاصة التي تتمتع بها لدى الطرفين.

واتفق الرئيسان على الحفاظ على الاتصالات المستمرة بين روسيا وإسرائيل.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بوتين أبلغ بينيت أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا ، لكن كييف لم تنتهز الفرصة، وفق واينت. وبحسب ما ورد في روسيا ، فإن المبادرة تمت من الجانب الإسرائيلي.