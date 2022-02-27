اليوم الرابع للحرب: بوتين يأمر بزيادة "حالة التأهب النووي" في أعقاب تهديدات الناتو | التحديثات الجارية
أوكرانيا توافق على إجراء محادثات مع موسكو عند الحدود الأوكرانية-البيلاروسية
كثفت القوات الروسية اليوم (الأحد) قصفها للمدن الكبرى في أوكرانيا، وأصابت، من بين أمور أخرى، خط أنابيب غاز ومنشأة لتخزين النفط. بالإضافة لدخول القوات.
كما تم تكثيف العقوبات العالمية ضد روسيا وأعلن عدد من الدول عن قطع اتصال البنوك الروسية الكبرى بخدمة الدفع السريع، وأغلقت 19 دولة أوروبية مجالها الجوي في وجه الطائرات الروسية.
في روسيا، أفادت الأنباء أن بوتين أمر بالأمر العسكري بوضع الردع النووي في حالة تأهب قصوى ، عقب تهديدات الناتو.
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27 فبراير 2022
أعلنت الولايات المتحدة الأحد أنها سترسل مساعدات إنسانية جديدة لأوكرانيا بقيمة 54 مليون دولار فيما تعاني البلاد جراء الغزو الروسي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه المساعدة تشمل "توفير الغذاء ومياه الشرب والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والاستعداد لمواجهة الشتاء والحماية".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد وضع "قوة الردع" في الجيش الروسي، وهي قوة تشمل عنصرا نوويا، في حال التأهب متهما الغرب باتخاذ مواقف "عدوانية" تجاه بلاده، في اليوم الرابع من غزو أوكرانيا.
وزارة الدفاع الروسية : بأن الجيش الأوكراني بدأ الاستخدام المكثف للذخيرة المملوءة بالفوسفور في ضواحي كييف في محاولة “يائسة” لاحتواء هجوم القوات الروسية
أوكرانيا توافق على إجراء محادثات مع موسكو عند الحدود الأوكرانية-البيلاروسية