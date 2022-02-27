اليوم الرابع للحرب: بوتين يأمر بزيادة "حالة التأهب النووي" في أعقاب تهديدات الناتو | التحديثات الجارية

أوكرانيا توافق على إجراء محادثات مع موسكو عند الحدود الأوكرانية-البيلاروسية

كثفت القوات الروسية اليوم (الأحد) قصفها للمدن الكبرى في أوكرانيا، وأصابت، من بين أمور أخرى، خط أنابيب غاز ومنشأة لتخزين النفط. بالإضافة لدخول القوات.

كما تم تكثيف العقوبات العالمية ضد روسيا وأعلن عدد من الدول عن قطع اتصال البنوك الروسية الكبرى بخدمة الدفع السريع، وأغلقت 19 دولة أوروبية مجالها الجوي في وجه الطائرات الروسية.

في روسيا، أفادت الأنباء أن بوتين أمر بالأمر العسكري بوضع الردع النووي في حالة تأهب قصوى ، عقب تهديدات الناتو.

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