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أوكرانيا توافق على إجراء محادثات مع موسكو عند الحدود الأوكرانية-البيلاروسية

i24NEWS - AFP

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعًا مع رئيس الوزراء البريطاني خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ميونيخ ، جنوب ألمانيا ، في 19 فبراير 2022. .
Matt Dunham / POOL / AFPالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعًا مع رئيس الوزراء البريطاني خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ميونيخ ، جنوب ألمانيا ، في 19 فبراير 2022. .

رئيس أوكرانيا يؤكد: سنجري محادثات مع روسيا على الحدود البيلاروسية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية الأحد أنها وافقت على إجراء محادثات مع روسيا وستعقد على الحدود مع بيلاروس قرب تشيرنوبيل، في قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

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وكتبت الرئاسة الأوكرانية على الشبكات الاجتماعية إن "الوفد الأوكراني سيلتقي (الوفد) الروسي دون أي شروط مسبقة، على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات".

وأعلنت القوات الأوكرانية الأحد أنها صدّت اختراقا روسيا في خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا حيث تدور معارك في الشوارع، بينما يقترب عدد اللاجئين من 400 ألف وتتصاعد الضغوط الدولية على روسيا.