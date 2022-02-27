أوكرانيا تعلن سيطرتها على خاركيف بعد طرد الجيش الروسي

أكد المسؤول المحلي في خاركيف أوليغ سينيغوبوف عبر شبكات التواصل الاجتماعي "خاركيف تحت سيطرتنا التامة"،

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، أن خاركيف ثاني كبرى المدن الأوكرانية عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية، بعد بضع ساعات على إعلانه عن وصول الجيش الروسي إلى وسط المدينة.

وأكد المسؤول المحلي في خاركيف أوليغ سينيغوبوف عبر شبكات التواصل الاجتماعي "خاركيف تحت سيطرتنا التامة"، مشيرا أن عملية "طرد الأعداء من المدينة" جارية.

https://twitter.com/i/web/status/1497828193469931527 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي نفس السياق، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هنا ماليار، اليوم الأحد، إن "القوات الروسية فقدت نحو 4300 جندي خلال غزوها لأوكرانيا"، مضيفة عبر صفحاتها في فيسبوك: أن "القوات الروسية فقدت نحو 146 دبابة و27 طائرة و26 طائرة هليكوبتر"، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

يشار أنه أغلقت المانيا وبلجيكا وايطاليا ولوكسمبورغ وفرنسا، اليوم الأحد مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية ردا على غزو أوكرانيا.

ويذكر أن الدول الغربية تبنّت رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد العديد من المصارف الروسية من نظام "سويفت" المصرفي، في خطوة انضمت إليها اليابان الأحد.

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