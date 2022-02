أوكرانيا تعلن سيطرتها على خاركيف بعد طرد الجيش الروسي

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، أن خاركيف ثاني كبرى المدن الأوكرانية عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية، بعد بضع ساعات على إعلانه عن وصول الجيش الروسي إلى وسط المدينة.

وأكد المسؤول المحلي في خاركيف أوليغ سينيغوبوف عبر شبكات التواصل الاجتماعي "خاركيف تحت سيطرتنا التامة"، مشيرا أن عملية "طرد الأعداء من المدينة" جارية.