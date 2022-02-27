وزارة الخارجية الاسرائيلية: نبذل أقصى جهودنا لإخراج الاسرائيليين من أوكرانيا

وزارة الخارجية الاسرائيلية "توسلنا امام الجميع للخروج من أوكرانيا، ولم يبالوا بمناشداتنا"

قال مدير عملية الإنقاذ التي تقوم بها وزارة الخارجية الاسرائيلية في إوكرانيا خلال حديثه لموقع "واينت" العبري "نتلقى مكالمات من إسرائيليين محاصرين في أوكرانيا، غير قادرين على الخروج، يقولون: لا يوجد لدينا طعام، تعالوا أنقذوننا. هذا أمر محبط لأنه في أغلب الحالات لا يمكن المساعدة، انهم محاصرين في مناطق القتال، ويجلسون إما في الملاجئ أو في المترو، ـأنا لا أسأل لم يصغوا لنا عندما طلبنا منهم الخروج من أوكرانيا, هذا ليس وقت المحاسبة، أشخاص في ذروة الضغوطات، يجب علينا الآن التركيز على حل المشكلة".

ايال سيسو نائب المدير العام للقسم القنصلي في وزارة الخارجية يعمل على مدار الساعة مع العشرات من العاملين في وزارة الخارجية وفي سفارات دول أوروبا الشرقية.

وأضاف سيسو "قدرتنا محدودة، هناك صعوبات كبيرة لإنقاذ الإسرائيليين بعد محاصرة عدد من المدن والتي تجري بها جولات قتالية، نشرنا عناصرنا على الحدود الأوكرانية، مهمتهم مساعدة كل إسرائيلي يصل اليهم: مساعدتهم باجتياز الحدود مع سلطات الهجرة في المكان، ومحاولة مساعدة الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الطوابير الطويلة واستخراج وثائق سفر لمن جواز سفره انتهت صلاحيته ، ممزق أو نسيه في منزله بعد الهروب".

ووفقا لسجلات وزارة الخارجية، يتواجد 4.500 اسرائيلي في أوكرانيا منذ الأزمة، وفي اليومين الماضيين خرج الفين على الاقل، وبحسب التقديرات لا زال 7000 إسرائيلي عالق في أوكرانياـ ويضاف اليهم 3,800 أزواج أو زوجات وأقارب من الدرجة الأولى.

وعبر المسؤول في وزارة الخارجية عن احباطه بسبب الاتهامات التي توجه للوزارة بأنها لا تساعد الإسرائيليين بالخروج من أوكرانيا وقال ، ليس فقط تجاهل الإسرائيليون مطالباتنا المتواصلة لهم بالخروج، هم يتجاهلون أيضا الوضع المعقد، و لايفهمون أن الديبلوماسية الإسرائيلية مقيدة في حالات الحرب، وقال :"توسلنا للإسرائيليين بالخروج، كانوا غير مبالين، طالبنا بصورة متكررة، والآن يسألون أين وزارة الخارجية، لكن هذه مهمتنا بالمحاولة بمساعدة الجميع، هناك أشخاص لم يناموا منذ أيام".

ويشار إلى أن السفير الاسرائيلي في أوكرانيا ميخائيل برودسكي ينشط خلال الأيام الاخيرة من السفارة المؤقتة في لفيف، والى جانبه يعمل طاقم من 50 موظف لمساعدة الاسرائيليين.