مصر تدعو لاجتماع عربي طارئ لبحث التطورات في أوكرانيا وعدة دول عربية تعرب عن موقفها من الحرب بين موسكو وكييف

"دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين"

أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن مصر دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لمناقشة التطورات في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين"، مضيفة أن الهدف من الاجتماع الطارئ هو "التباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا".

ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن مصر دعت لعقد الاجتماع الطارئ، موضحا أنه يجري حاليا التشاور بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومصر صاحبة الدعوة ودولة الكويت الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة، وبقية الدول الأعضاء للتشاور حول الموعد المقترح لعقد هذا الاجتماع الطارئ، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وفي نفس السياق، أكد بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، أمس السبت أن “المملكة المغربية تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا”. مضيفا “المملكة المغربية تجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”. حسب موقع هسبريس المغربي.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان صدر الخميس الماضي، اجتياح الأراضي الأوكرانية، ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا.

وقالت الوزارة في بيانها، إن "لبنان يتمسك بالمبادئ الراسخة والناظمة للشرعية الدولية التي ترعى الأمن والسلم الدوليين، وفي طليعتها مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وأمن حدودها، وإيمانا منه بوجوب حل النزاعات كافة التي قد تنشأ بين الدول بالوسائل السلمية عبر التفاوض، ومن خلال آليات الوساطة التي يلحظها القانون الدولي، الذي ينبغي أن يبقى الملاذ الأوحد للدول تحت مظلة الأمم المتحدة".

ومن جانب آخر، أدانت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، “بشدة” الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، واعتبرته “انتهاكا للقانون الدولي”. وقالت في تغريدة على "تويتر": "ندين بشدة ما حدث في جمهورية أوكرانيا من هجوم عسكري شنته روسيا، الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي، ونجدد الدعوة إلى التهدئة والتراجع".‎

وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الكويتية، "دعمها الكامل للجهود الدولية كافة، الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وضبط النفس وتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم ». مشددة على "ضرورة احترام استقلال وسيادة أوكرانيا، معربة عن رفضها القاطع لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها في العلاقات بين الدول".

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن عمّان "تتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وارتفاع حدة التوتر هناك"، داعية في بيان رسمي لها نشرته على صفحتها الرسمية في "تويتر"، إلى "استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال الحوار والمفاوضات في هذه الفترة الحرجة".

