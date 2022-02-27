حرب "الرحلات الجوية"، الدول الأوروبية تغلق مجالها الجوي أمام روسيا والأخيرة ترد بالمثل

أعلنت كندا اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام كل الشركات المشغلة لطائرات روسية

ردا على غزو روسيا لأوكرانيا، قررت عدة من الدول الأوروبية إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فيما اتخذت موسكو من جانبها إجراء مماثلا.

أعلنت كندا اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام كل الشركات المشغلة لطائرات روسية، فيما أعلنت وزارة النقل الألمانية الأحد "منع طيران الطائرات ومشغلي الطائرات الروسية في المجال الجوي الألماني".

وفي نفس السياق، كشف وزير البنية التحتية الهولندي مارك هاربرز على تويتر، أن "بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية اعتباراً من مساء الأحد"، فيما قال وزير النقل الألماني فولكر ويسينغ، إن "بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية اعتباراً من الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش الأحد".

من جهته، أكد رئيس حكومة بلجيكا أن "بلاده ستُغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسي"، وكتب ألكسندر دي كرو عبر تويتر: "قررت بلجيكا أن تغلق مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران الروسية"، مضيفاً: "في أوروبا الأجواء مفتوحة (..) أمام اولئك الذين يؤمنون التواصل بين الشعوب وليس أمام الذين يرتكبون عدوانا وحشيا".

ومن جانبه، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السويدي هانز دالجرن، إن "بلاده تستعد لإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية"، مصرحاً للإذاعة العامة (إس.أر) أن "السويد قد تدفع كذلك باتجاه إغلاق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي".

وقالت وزارة النقل الإسبانية، اليوم الأحد، "ستغلق إسبانيا مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية"، مضيفة في تغريدة لها "استنادا إلى توجيهات التعاون التي حددها الاتحاد الأوروبي سيكون لهذا الإجراء مفاعيل على الرحلات التي تسيرها شركات الطيران الروسية التي تستخدم المجال الجوي الإسباني".

في أوروبا الشمالية، أعلنت فنلندا التي لها حدود تمتد أكثر من 1300 كيلومتر مع جارتها روسيا فضلا عن السويد والدنمارك وايسلندا الأحد، تدابير كهذه، وتنضم هذه الدول بذلك إلى بولندا وتشيكيا وإستونيا وبلغاريا ومولدوفا والمملكة المتحدة.

ومن جانب آخر، أعلنت روسيا اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول بحق موسكو. وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان إن هذا الحظر سينطبق أيضاً على رحلات الترانزيت التي تسيّرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي.

وكانت روسيا قد أغلقت أمس السبت، مجالها الجوي أمام الطائرات المرتبطة ببلغاريا وبولندا وتشيكيا، بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية كانت انطلقت فجر 24 فبراير/شباط بعد توترات غير مسبوقة بين البلدين، ما دفع الدول الغربية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) إلى فرض عدة عقوبات على موسكو، طالت المصارف والأثرياء المقربين من الكرملين، وحتى الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف.