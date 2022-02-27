اعتقال 900 متظاهر روسي بعد احتجاجهم على الغزو الروسي لأوكرانيا

منذ اليوم الأول للغزو تظاهر الالاف من الروس يوميا في انحاء متفرقة في روسيا ضدها مطالبين بوقفها

تظاهر آلاف الروس اليوم في أنحاء روسيا من موسكو وحتى سيبيريا ضد الحرب في أوكرانيا، رغم اعتقال المئات يوميا منذ اندلاع الحرب، المتظاهرون ساروا في مراكز المدن الكبيرة وهم يهتفون :"لا للحرب".

منظمة حقوق الانسان الروسية OVD-Info قالت إن الشرطة اعتقلت 900 شخصا شاركوا في المظاهرات التي أقيمت اليوم في 44 مدينة في أنحاء روسيا ، وأفادت المنظمة عن اعتقال نحو 4000 متظاهر منذ غزو روسيا الى أوكرانيا الخميس الماضي، وبحسب التقديرات فإن عدد المتظاهرين اليوم أقل من يوم الخميس الماضي.

ويشار الى أن قمع المظاهرات في روسيا جعل الاحتجاج ينتقل الى المساحات الافتراضية، حيث بدأوا بإسماع صوتهم ،وصولا الى تلقي الدعم من شخصيات مشهورة أحيانا.وظهرت الأعلام الأوكرانية على صور التعريف الشخصي، ورموز تعبيرية لعيون باكية. وتصدر هاشتاغ # لا للحرب العناوين على تويتر السبت.

وتزامنت المظاهرات ضد الحرب الحالية مع احتجاجات إضافية بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال السياسي الروسي بوريس نمتسوف، أحد قادة المعارضة في روسيا والذي قتل عام 2015 رميا بالرصاص بالقرب من مبنى الكرملين، ويعتبر نمتسوف أحد منتقدي الرئيس بوتين البارزين وعارض ضم شبه جزيرة القرم الى روسيا عام 2014 ودعم روسيا للانفصاليين شرقي أوكرانيا.

كما نظمت اليوم مظاهرة ضخمة في برلين ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، شارك بها 100 ألف شخص، كما خرجت اليوم مظاهرات في براغ وكوبنهاجن ضد الحرب ، ومن المتوقع اقامة مظاهرات اخرى مساء اليوم في أنحاء العالم.