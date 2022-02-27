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دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة

i24NEWS - AFP

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سرب طائرات ميغ-29 خلال تدريب جوي في موسكو
Dimitar DILKOFF / POOL / AFPسرب طائرات ميغ-29 خلال تدريب جوي في موسكو

بوريل: دولا أعضاء في التكتل مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني طائرات مقاتلة

أعلن مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد أن دولا أعضاء في التكتل مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني طائرات مقاتلة.

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وصرّح بوريل اثر اجتماع عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبية سبقتها محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني، أن الأخير "قال إنه يحتاج إلى طائرات يمكن أن يقودها الأوكرانيون. تمتلك بعض الدول الأعضاء هذا النوع من الطائرات وسنوفرها لهم مع أسلحة أخرى لازمة للحرب".

بالاضافة الى ذلك، تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" الاثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها ال193 موقفا حيال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة والبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت. ولا يجيز نظام الامم المتحدة اللجوء الى حق النقض (فيتو) في حال كهذه.