تحطم أكبر طائرة في العالم بقصف روسي قرب كييف

أعتبرت الطائرة "رمزا اسطوريا" في عالم الطيران وهي الوحيدة في العالم

أعلنت أوكرانيا اليوم الأحد عن تحطم أكبر طائرة شحن في العالم وهي من طراز "أنتونوف 225 مريا" AN-255 بشكل كامل في هجوم للجيش الروسي على مطار هوستوميل بالقرب كييف خلال الايام الاخيرة، وتظهر في عدد من الفيديوهات المنتشرة بتويتر تظهر النيران المشتعله في المكان التي تتواجد به الطائرة في المطار، من جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني في تغريدة النبأ.

وأوضحت شركة "أوكروبورونبروم" الأوكرانية لتصنيع الأسلحة على صفحتها في الفيسبوك أن "الروس دمروا أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر أنتونوف-225 مريا. حدث ذلك في مهبط أنتونوف (بمطار) هوستوميل بالقرب من كييف" ولفتت الى أن ترميم الطائرة سيكلف ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار وسيستغرق وقتا طويلا.

هذه الطائرة اعتبرت رمزا أسطوريا في عالم الطيران وتم انتاجها في عام 1988، خلال فترة الاتحاد السوفياتي، وصممت لنقل مكوكات الفضاء السوفياتية، وبعد تفكك الاتحاد السوفياتي بقيت لدى اوكرانيا، وهي الوحيدة من نوعها في العالم حيث ان بناء هذا الطراز من الطائرات توقف.