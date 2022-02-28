استمرار الاشتباكات في أوكرانيا لليوم الخامس بايدن يتحدث اليوم مع حلفاء واشنطن "لتنسيق" الرد
القوات الروسية حاولت اختراق دفاعات العاصمة كييف ولكن كل المحاولات باءت بالفشل في اليوم الخامس
أكد الجيش الأوكراني، صباح اليوم الأإثنين، أن القوات الروسية حاولت اختراق دفاعات العاصمة كييف ولكن كل المحاولات باءت بالفشل في اليوم الخامس للحرب الأوكرانية الروسية، من جهته أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سيتحدث اليوم مع حلفاء واشنطن "لتنسيق" الرد بشأن أوكرانيا.
ومن جهتها ألعنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنها ستناقش اليوم مشروع قرار يدين غزو روسيا لأوكرانيا
وفي السياق بدأ سريان العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي، اليوم الإثنين، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد وتشمل العقوبات الأوروبية على روسيا فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي، بحسب ما ذكرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.
كما سيتم تجميد جميع الأصول المملوكة للبنك المركزي الروسي، بهدف إيقاف التمويل للعملية العسكرية التي بدأتها موسكو الخميس ضد أوكرانيا.
ومن جهتها أعلنت كوريا الجنوبية، الإثنين، حظر تصدير السلع الاستراتيجية إلى روسيا والمشاركة في استبعاد موسكو من نظام "سويفت".
28 فبراير 2022
أكد الجيش الأوكراني الاثنين أن موسكو "بطأت وتيرة الهجوم" في اليوم الخامس من هجومها على أوكرانيا في حين ينتظر إجراء مفاوضات عند الحدود مع بيلاروس.
وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني في بيان "أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم لكنهم لا يزالون يحاولون تحقيق مكاسب في بعض المناطق".
بدأ سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.
وتشمل العقوبات الأوروبية على روسيا فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي، بحسب ما ذكرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.
الجيش الأوكراني: القوات الروسية "قللت من وتيرة هجومها"
بريطانيا: إجراءاتنا توضح عزمنا على تطبيق عقوبات اقتصادية شديدة ردا على "غزو" روسيا لأوكرانيا عبر استهداف البنك المركزي الروسي
الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش اليوم مشروع قرار يدين "غزو" روسيا لأوكرانيا
أظهر مقطع فيديو آثار دمار ناجم عن القصف الروسي لمبنى سكني، في منطقة سالتيفكا التابعة لمدينة خاركيف، شرقي أوكرانيا.
وتبدو واجهة المبنى المؤلف من 10 طوابق مدمرة بشكل شبه كامل، كما طال الدمار سيارة متوقفة في الشارع، وفقا لصور نشرتها "رويترز".
أيد وزراء الداخلية الأوروبيون أمس الأحد بأغلبية كبيرة خطة منح حماية مؤقتة للأوكرانيين الفارين من الهجوم الروسي، والذين قد تصل أعدادهم إلى "الملايين".
وحتى الآن وصل 300 ألف أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للمفوضية الأوروبية، نصفهم في بولندا بحسب وارسو.
أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الأحد بعد حديثه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل الحفاظ على "الحياد" ولن "تنحاز" إلى أي طرف في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.
ميتا: إزالة نحو 40 حسابا وصفحة على فيسبوك وإنستغرام يستهدفون أوكرانيا بحملة منسقة من أوكرانيا وروسيا