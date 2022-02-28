استمرار الاشتباكات في أوكرانيا لليوم الخامس بايدن يتحدث اليوم مع حلفاء واشنطن "لتنسيق" الرد

القوات الروسية حاولت اختراق دفاعات العاصمة كييف ولكن كل المحاولات باءت بالفشل في اليوم الخامس

أكد الجيش الأوكراني، صباح اليوم الأإثنين، أن القوات الروسية حاولت اختراق دفاعات العاصمة كييف ولكن كل المحاولات باءت بالفشل في اليوم الخامس للحرب الأوكرانية الروسية، من جهته أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سيتحدث اليوم مع حلفاء واشنطن "لتنسيق" الرد بشأن أوكرانيا.

ومن جهتها ألعنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنها ستناقش اليوم مشروع قرار يدين غزو روسيا لأوكرانيا

وفي السياق بدأ سريان العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي، اليوم الإثنين، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد وتشمل العقوبات الأوروبية على روسيا فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي، بحسب ما ذكرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

كما سيتم تجميد جميع الأصول المملوكة للبنك المركزي الروسي، بهدف إيقاف التمويل للعملية العسكرية التي بدأتها موسكو الخميس ضد أوكرانيا.

ومن جهتها أعلنت كوريا الجنوبية، الإثنين، حظر تصدير السلع الاستراتيجية إلى روسيا والمشاركة في استبعاد موسكو من نظام "سويفت".