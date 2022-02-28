أوكرانيا تدمر منظومة صواريخ روسية باستخدام "درون" بيرقدار تركية الصنع

قائد الجيش الأوكراني، "تمكن مشغلو الطائرات من ضرب قوافل أعدائنا، المركبة الروسية دمرت في منطقة مالينا جيتومار"

أكد قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، أن الجيش استخدم "درون" من طراز بيرقدار تركية الصنع لضرب قافلة روسية، ونشر فيديو يظهر عملية القصف التي استهدفت أنظمة صواريخ أرض-جو روسية، وقال "تمكن مشغلو الطائرات من ضرب قوافل أعدائنا، المركبة الروسية دمرت في منطقة مالينا جيتومار"

وقال فاليري زالوجني، "على صفحته في فيسبوك، "ليبق الأعداء خائفين، لن يحصلوا على السلام في أرضنا"،

وكانت أوكرانيا قد حصلت على طائرات درون بيرقدار من تركيا العام الماضي بحسب تقارير نشرتها شبكة CNN الأميركية، ومن غير المعروف عدد الطائرات التي تمتلكها.

وفي نفس السياق، قالت أوكرانيا إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفشلت في الوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين، كما لم تنجح محاولاتها تطويق العاصمة كييف، مع استمرار العمليات لليوم الرابع، مشيرة في بيان لها أن 4300 فرد من القوات الروسية قتلوا، وأسر نحو 200، فضلا عن تدمير 27 طائرة، و26 مروحية، و146 دبابة، و706 مركبات مدرعة، و49 قطعة مدفعية، وتدمير صاروخ "بوك" المضاد للطائرات، وصواريخ غراد، و30 سيارة، 60 صهريجا، ونحو 20 صاروخ كروز، وسفينتين.