تقرير: إسرائيل تدرس دعم قرار أممي يدين غزو روسيا لأوكرانيا

"البعثة الأمريكية أجرت اتصالات مع عشرات الدول لدعم القرار، لا يزال بإمكان الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن"

تدرس إسرائيل دعم قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين روسيا لغزو أوكرانيا، وقال مسؤول الإسرائيلي للموقع الإخباري" تايمز أوف إسرائيل" إن قرار عدم المشاركة في رعاية قرار مماثل الجمعة المنصرم يرجع جزئيا إلى فكرة أن "روسيا ستستخدم حق النقض ضد الإجراء بغض النظر".

وتشعر إسرائيل أنها ستواجه وقتا أكثر صعوبة لتبرير عدم دعم القرار لأن القرار المقترح سيكون مؤكدا تقريبا، لأن الدول الفردية لا تملك حق النقض ضد مثل هذه الإجراءات بمفردها. ومن المنتظر أن يتم التصويت في وقت مبكر من الأربعاء الوشيك، ويضغط البعض في القدس على الامتناع عن التصويت.

ومن جهتها وجهت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، انتقادات لنظيرها الإسرائيلي جلعاد إردان بسبب رفض إسرائيل المشاركة في رعاية قرار لمجلس الأمن الدولي يدين روسيا لغزوها أوكرانيا الجمعة المنصرم.

وبحسب ما أفادت به تقرير موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أوصت البعثة الإسرائيلية بالتعامل مع القدس مباشرة، التي قررت تجنب الانضمام إلى مثل هذه المبادرة القوية ضد روسيا.

ومن جهته قال دبلوماسي غربي إن "البعثة الأمريكية أجرت اتصالات مع عشرات الدول طالبة منهم دعم القرار. لا يزال بإمكان الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن المشاركة في تقديم القرار، حتى لو لم يتمكنوا من التصويت لصالحه"

واستجابت 81 دولة لدعوة الولايات المتحدة ووقعت عليها كجهات راعية، وفقا لقائمة رسمية حصلت عليها التايمز أوف إسرائيل.

وكان مجلس الامن قد صوت، أمس الاحد على عقد جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة لبحث الغزو، ومع ذلك، لن يشمل هذا الاجتماع التصويت على القرار.

وفي السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لمجلس الوزراء إن إسرائيل ستدعم القرار، حسبما أفاد موقع واينت '' الإخباري أمس الأحد، وتابع بينيت "لا أعتقد أن روسيا ستتمسك بالقرار ضد إسرائيل طالما استمرت الدولة في عدم الكشف عن هذه المسألة" وحث الوزراء على "عدم التحدث علنًا عن الغزو".