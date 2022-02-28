الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة مشروع قرار يدين غزو روسيا لأوكرانيا

كان 11 من أعضاء المجلس الــ15 صوت خلال الجلسة العاجلة والرابعة، لصالح إحالة مشروع القرار للجمعية العامة

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، جلسة طارئة لمناقشة مشروع قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، وتأمل القوى الغربية في إدانة واسعة "للعدوان الروسي على أوكرانيا" في أعقاب لجوء روسيا الأسبوع المنصرم إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار في المجلس.

ومن المنتظر أن تستغرق المداولات بشأن مشروع القرار داخل الجمعية العامة عدة أيام، حيث يتوقع أن يلقي ممثلو دول عدة كلمات أثناء النقاش.

وجاء في نص قرار أمس الأحد أنه "بالنظر إلى أن غياب الإجماع بين أعضائه الدائمين منعه من ممارسة مسؤوليته الأولى في حفظ السلام والأمن الدوليين"؛ قرر مجلس الأمن "الدعوة إلى جلسة طارئة للجمعية العامة".

وكان 11 من أعضاء المجلس الــ15 صوت خلال الجلسة العاجلة، والرابعة خلال أسبوع، لصالح إحالة مشروع القرار للجمعية العامة. وصوتت روسيا ضد القرار، ولكنها لا تملك حق النقض بشأن التصويت الإجرائي في الجمعة العامة، حسب موقع الإمارات اليوم.

يشار إلى أن الأعضاء الخمسة دائمو العضوية في مجلس الأمن يضم أيضا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.

ويذكر أن مشروع القرار الحالي، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أدان "العدوان الروسي على أوكرانيا بأقوى العبارات ويؤكد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها ووحدتها. كما يطالب مشروع القرار روسيا بالانسحاب الفوري من الأراضي الأوكرانية والعودة إلى الالتزام باتفاقية مينسك"