المفاوض الروسي: موسكو تريد التوصل إلى "اتفاق" مع أوكرانيا

أكد المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الجانبين

أكد المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، اليوم الاثنين، أن "بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الجانبين في المحادثات مع أوكرانيا" في ما اشترطت الرئاسة الأوكرانية وقفا "فوريا لإطلاق النار وسحب القوات الروسية"

ومن جهتها، أعلنت السلطات البيلاروسية اليوم الإثنين، أنها جاهزة لاستضافة المفاوضات المقررة بين روسيا وأوكرانيا، رغم عدم وصول الوفدين بعد، في اليوم الخامس من الهجوم الذي شنته موسكو.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية على فيسبوك، "مكان المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس جاهز وننتظر الوفدين".

وأفاد الجيش الأوكراني في بيان يوم الإثنين، بأن موسكو "بطأت وتيرة الهجوم" في اليوم الخامس من هجومها على أوكرانيا، في حين ينتظر إجراء مفاوضات عند الحدود مع بيلاروسيا.

وقال الجيش الأوكراني في بيان "أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم لكنهم لا يزالون يحاولون تحقيق مكاسب في بعض المناطق".

من جانب آخر،أعلنت أوكرانيا، الإثنين، وصول وفد تابع لها إلى الحدود البيلاروسية، وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن "الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية".