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الأمم المتحدة: أكثر من نصف مليون أوكراني فروا من بلدهم ومقتل أكثر من 100 مدني بينهم 7 أطفال

AFP

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أشخاص ينتظرون قطارًا متجهًا إلى كييف في كراماتورسك ، منطقة دونيتسك ، شرق أوكرانيا ، 24 فبراير 2022.
AP Photo/Vadim Ghirdaأشخاص ينتظرون قطارًا متجهًا إلى كييف في كراماتورسك ، منطقة دونيتسك ، شرق أوكرانيا ، 24 فبراير 2022.

مفوضة الأمم المتحدة"مقتل معظم هؤلاء المدنيين بأسلحة متفجرة واسعة النطاق، وخصوصا بنيران المدفعية الثقيلة"

أكدت الأمم المتحدة, اليوم الاثنين، أن أكثر من نصف مليون أوكراني فروا من بلدهم، وسجلت مقتل 102 مدني، بينهم سبعة أطفال، وإصابة 304 آخرين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ونبهت إلى أن الحصيلة الحقيقية "أعلى بكثير".

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وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليه في افتتاح جلسة المجلس "قُتل معظم هؤلاء المدنيين بأسلحة متفجرة واسعة النطاق، وخصوصا بنيران المدفعية الثقيلة وقذائف متوعة والغارات الجوية. وأخشى أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير". 