مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا طارئا لبحث التطورات في اوكرانيا

حسام زكي:"العمل على حل الأزمة في ​أوكرانيا​ سياسيا ومن خلال الدبلوماسية، ووقف التصعيد حول الأزمة وليس تأجيجه"

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين ،اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية برئاسة الكويت ،بناء على طلب مصر للتباحث حول تطورات الاوضاع الجارية فى اوكرانيا.

ودعا الأمين العام المساعد ب​جامعة الدول العربية​، ​حسام زكي​، ​المجتمع الدولي​ "إلى العمل على حل الأزمة في ​أوكرانيا​ سياسيا ومن خلال الدبلوماسية، ووقف التصعيد حول الأزمة وليس تأجيجه، كما استعادة الحوار بهدف تفادي تدهور الأوضاع واتساع رقعة النزاع"

ولفت زكي في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في أوكرانيا، إلى أن "الأمانة العامة تتابع بقلق التطورات الكبيرة المتلاحقة في أوكرانيا وما ينجم عنها من تبعات عسكرية وإنسانية خطيرة".

وأكد زكي أن الجامعة العربية تؤمن أنه "كان من الضروري تكثيف العمل من أجل التوصل إلى ترتيبات ترضي الجميع بدون اللجوء إلى القوة العسكرية، لأن الحروب لها تكلفتها الحزينة والمرتفعة بكل أسف".