الجامعة العربية تلتزم الحياد تجاه الأزمة الأوكرانية وتدعو إلى الحوار والدبلوماسية

عُقد مجلس الجامعة في القاهرة على مستوى المندوبين الدائمين بناء على دعوة من مصر لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية

أكد مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماع طارئ، عقد الإثنين في القاهرة، على أهمية حل الأزمة الأوكرانية عبر "الحوار والدبلوماسية". وعقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بناء على دعوة من مصر لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية.

وتتخذ الدول العربية في معظمها منحى الحذر حيال الأحداث على صعيد الأزمة الأوكرانية، لا سيما وأن دولاً عربية عديدة ترتبط بعلاقات تعاون واسعة مع روسيا في مجالات عدة، فضلاً عن أن موسكو هي أحد أبرز الموردين للأسلحة والقمح بالنسبة للعديد منها.

وعبّرت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز (سوناطراك) في بيان الأحد، عن استعدادها لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز عبر خط أنابيب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا، في حال تقلصت الصادرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت دولة الإمارات العربية قد حرصت الجمعة، على امتنعت الإمارات عن التصويت على مشروع قرار، اعدته الولايات المتحدة، في مجلس الأمن الدولي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، فقد كانت سوريا أو لدولة عربية تعلن موقفها المؤيد للغزو على أوكرانيا في تأييد واضح وفوري لحليفتها موسكو. وأشاد الرئيس السوري بشار الأسد الجمعة بالهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، معتبراً أنه "تصحيح للتاريخ".

وجاء في البيان الختامي للاجتماع أن مجلس الجامعة أعرب "عن القلق إزاء تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا ويؤيد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية".

كما دعا المجلس في بيانه إلى "احترام مبادئ القانون الدولي (..) والدعوة إلى الشروع في إجراءات التهدئة وضبط النفس". وأبدى المجلس قلقه من "تدهور الأوضاع الإنسانية" نتيجة الأزمة وأكد على "التنسيق بين الدول العربية للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية الموجودة في المنطقة حاليًا وتسهيل عبور الراغبين منهم الى الدول المجاورة".

يشار إلى أن آلاف الطلاب العرب وجدوا أنفسهم عالقين وسط العمليات العسكرية التي اجتاحت بعض المدن الأوكرانية.