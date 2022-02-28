سفير أوكرانيا لدى إسرائيل:"زيلنسكي كان سعيدا بمبادرة بينيت التواسط بين أوكرانيا وروسيا"

السفير الاوكرانية قال إن إسرائيليين كثر استجابوا لدعوة السفارة الاوكرانية التطوع بالحرب في أوكرانيا

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفجين كورنشوك اليوم خلال مؤتمر صحافي إن الرئيس الأوكراني زيلنسكي سعيد جدا بأن رئيس الحكومة الاسرائيلية بينيت أخذ زمام المبادرة وعرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التواسط بين روسيا وأوكرانيا.

هذا وأفاد موقع "والا" العبري أنه بعد المكالمة بين بوتين وبينيت اتصل مستشار الأمن القومي الاسرائيلي ايال حولتا الى رئيس مكتب زيلنسكي أندريه يرماك، وأطلعه على مضمون المحادثة، وقال السفير الأوكراني إن بوتين لم يتلهف من عرض بينيت التواسط بينه وبين زيلنسكي.

وأضاف كورنشوك :"حاليا الروس يعتقدون بأننا سنخضع ونوافق على كل الشروط بالمحادثات في بيلاروسيا" وتابع "لكن لاحقا ( ان وصلت المحادثات في بيلاروسيا وصلت الى طريق مسدود..) فمن الممكن أن يعود بوتين الى بينيت في مسألة الوساطة".

ويرى السفير الأوكراني أن الوساطة الإسرائيلية بين بوتين وزيلنسكي كانت أمرا أرادت أوكرانيا تحريكه على مدار العام الماضي بما يشمل الفترة التي شغل فيها نتنياهو رئاسة الحكومة. وقال :"نتنياهو تحدث مع بوتين أكثر من مرة بدون فائدة" وتابع السفير "وقال نتنياهو لنا أنه قادر على التواسط بين الأطراف الذين يريدون التوصل الى اتفاق لكنه أوضح أيضا لنا أنه يرى بأن طرفا واحدا فقط يريد اتفاقا وهي أوكرانيا"

وأشار السفير الأوكراني إلى أن إسرائيل عبرت عن معارضتها أو تحفظاتها حيال مبادرة الأوكرانيين لتجنيد متطوعين إسرائيليين ضد الروس، حتى الان تواصل إسرائيليون كثر مع السفارة الأوكرانية للتطوع في الحرب، السفير الأوكراني شكر إسرائيل على دعمها الانساني الذي بعثته الى أوكرانيا، لكنه شدد بأن بلاده تحتاج إلى مساعدة إضافية.