الخارجية الاسرائيلية تعلن مقتل إسرائيلي بإطلاق نار في أوكرانيا

السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا يؤكد" أن إسرائيليًا قتل على ما يبدو بإطلاق نار" في أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الاسرائيلية مساء اليوم أن مواطنا إسرائيليا قتل بإطلاق نار بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، حيث كان ضمن قافلة سيارات في طريقها الى الحدود مع مولدوفا، وأفيد أنه تم اطلاق النار على المركبة خلال سيرها بدون سبب معروف، وقتل الاسرائيلي خلال ذلك. وأعلنت الخارجية أن مديرة قسم الاسرائيليين خارج البلاد تحدثت مع زوجته والتي تتواجد حاليا مع أطفاله في أوكرانيا. كما تم إبلاغ والديه اللذان يعيشان في إسرائيل، ظروف إطلاق النار غير واضحه حتى الان. "

"وزارة الخارجية تعبر عن خالص تعازيها للعائلة التي تعيش في صدمة وسنواصل مساعدتنا للعائلة قدر استطاعتنا" ، ووقع الحدث في مدينة بيلا تساركيفا في أوكرانيا والواقعة 84 كيلومترا جنوبي العاصمة كييف، بعد إطلاق النار عليهما، وذكر موقع "واينت" أن السفارة الاسرائيلية التي تنشط حاليا من بولندا علمت بالأمر من جهة اتصال في الجالية اليهودية.

ومنذ بداية الحرب خرج حتى الآن 2000 إسرائيلي، عن طريق المعابر المختلفة ، وهناك المئات من الاسرائيليين في طريقهم للخروج من البلاد، جزء منهم في قوافل، وفي المعابر الحدودية يوجد طوابير ضخمة، ويتواجد مبعوثون لوزارة الخارجية على المعابر، والذين يحاولون مساعدة الاسرائيليين الذين يحتاجون الى علاج طبي، ويتواجد نحو 100 مبعوث لوزارة الخارجية لمساعدة الاسرائيليين الذين سيصلون إلى الحدود.