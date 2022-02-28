الفاتيكان "مستعد للمساعدة" في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ويحذر من سيناريو الحرب الباردة

دعا البابا فرنسيس الأحد إلى "إسكات الأسلحة" في أوكرانيا داعيًا إلى فتح "ممرات إنسانية بشكل عاجل" للاجئين

صرح أمين سر الفاتيكان في حديث صحافي أن "الكرسي الرسولي الذي تابع في السنوات الأخيرة الأحداث في أوكرانيا بتكتم وباستمرار مع اهتمام كبير مقترحًا تسهيل الحوار مع روسيا، لا يزال مستعدا لمساعدة الأطراف على استئناف هذا المسار".

واعتبر أن تصعيد النزاع "سيكون كارثة ذات أبعاد ضخمة" مشيرا إلى أن إمكان العودة إلى الحرب الباردة "سيناريو مقلق أيضا". وأضاف بارولين "أنا مقتنع بأن هناك مساحة للتفاوض. لم يفت الأوان بعد! لأن الطريقة المعقولة والبناءة الوحيدة لتسوية الخلافات هي من خلال الحوار". وقال "يجب تجنب أي تصعيد ووقف المواجهات والتفاوض".

ودعا البابا فرنسيس الأحد إلى "إسكات الأسلحة" في أوكرانيا داعيًا إلى فتح "ممرات إنسانية بشكل عاجل" للاجئين الفارين من الغزو الروسي.

وأوضح أن "أولئك الذين يشعلون الحرب ينسون الإنسانية (...) إنهم يبتعدون عن عامة الشعب الذين يريدون السلام وهم الضحايا الحقيقيون في جميع النزاعات ويدفعون أرواحهم ثمن أتون الحرب".

كما توجه البابا فرنسيس إلى السفارة الروسية لدى الكرسي الرسولي صباح الجمعة للتعبير عن "قلقه" في اليوم الثاني لغزو القوات الروسية لأوكرانيا.