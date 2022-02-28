جيروزاليم بوست: إسرائيل تستعد لاستقبال عشرة آلاف مهاجر من أوكرانيا خلال الأسابيع القادمة

وزارة الهجرة برئاسة الوزيرة تامانو شاتا تعد كل القطاعات لمساعدة واستيعاب أي يهودي يسعى للهجرة إلى إسرائيل

صرح مسؤولون حكوميون السبت لصحيفة جيروزاليم بوست أن حكومة إسرائيل تتوقع وصول نحو 10000 مهاجرًا أوكرانيًا إلى البلاد في الأسابيع المقبلة.

وعلقت وزارة الهجرة بالقول "إن وزارة الهجرة والاستيعاب مستعدة لهجرة اليهود الأوكرانيين الطارئة، ونظراً للتصعيد في أوكرانيا، فإن الوزارة برئاسة الوزيرة تامانو شاتا تعد كل القطاعات لمساعدة واستيعاب أي يهودي يسعى للهجرة إلى إسرائيل ".

وقالت الوزارة إنه "في ضوء الزيادة الكبيرة في طلبات الهجرة من أوكرانيا وبالنظر إلى الوضع الأمني في المنطقة اتفق كل من وزيرة الاستيعاب ووزير المالية أفيغدور ليبرمان على تقديم ميزانيات إضافية لتأمين عملية الهجرة الطارئة من أوكرانيا.

في عام 2021 استقبلت إسرائيل نحو 13006 يهودي من أوروبا الشرقية. وعلى ضوء ذلك، فإن وصول 10000 مهاجر من أوكرانيا في شهر واحد لهو أمر كبير ومثير. كما كشفت صحيفة جيروزاليم بوست، أن إسرائيل تقدم لليهود الفارين من فظائع الحرب في أوكرانيا مأوى ووجبات مجانية. وسيُعرض على اليهود الأوكرانيين البقاء في الفنادق لمدة أسبوعين حتى شهر واحد مع إمكانية تمديد الفترة.