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الولايات المتحدة تصدر أمرًا بطرد عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية من أراضيها

AFP

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تتصاعد التوترات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن وقد حذرت روسيا بالفعل من أن تحرك الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاقية النووية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة أمر "خطير"
Mladen ANTONOV (AFP)تتصاعد التوترات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن وقد حذرت روسيا بالفعل من أن تحرك الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاقية النووية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة أمر "خطير"

اتهم نيبنزيا واشنطن بمخالفة التزاماتها كدولة مضيفة بإطار القوانين المطبقة على الأجانب العاملين بالأمم المتحدة

تلقى 12 عضوًا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، الت يتعد حوالي مائة شخص، أمرًا بمغادرة الولايات المتحدة قبل السابع من آذار/مارس، على ما أعلن السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا الإثنين خلال مؤتمر صحافي.

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وبعيد بدء المؤتمر، طلب السفير الروسي من الحضور إمهاله دقيقة للرد على رسالة نصيّة على هاتفه، ثم أفاد أنه تبلغ بأمر الطرد الصادر عن الولايات المتحدة. واتهم نيبنزيا واشنطن بمخالفة التزاماتها كدولة مضيفة في إطار القوانين المطبقة على الأجانب العاملين في الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ردًا على أسئلة بهذا الصدد إنه ليس لديها "تعليق فوري" على الإعلان الروسي.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن قرار طرد الدبلوماسيين الروس يرتبط بممارستهم "أنشطة لا تنسجم" مع صفتهم حسبما أفاد السفير الأمريكي.